Laboratorio estetico abusivo, denunciata e multata la titolare

Laboratorio estetico abusivo praticava iniezioni di filler che avevano provocato effetti collaterali ad alcune delle clienti. Lo ha scoperto la guardia di Finanza di Vicenza in un'abitazione privata a Bassano del Grappa che ospitava uno studio completo di lettino, luci e attrezzatura professionale.

Secondo gli investigatori la titolare, una cittadina di nazionalità romena, attirava i clienti tramite il passaparola, proponendo trattamenti a base di lidocaina e acido ialuronico di sodio, sostanza tipicamente utilizzata nel settore della medicina estetica per il trattamento delle rughe e la cura degli inestetismi del viso oltre ai classici trattamenti estetici.

Pratica che avveniva, secondo le indagini, in condizioni igieniche precarie. Durante il controllo, sono state rinvenute fiale e siringhe precaricate che sono state sequestrate. La donna è stata denunciata e sanzionata con una multa da quasi 4 mila euro.



