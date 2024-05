Vajont: Ciriani, archivio resterà a Belluno

"Sono impegnato personalmente per fare in modo che l'archivio del Vajont resti a Belluno. Ho parlato con il ministro Sangiuliano e stiamo lavorando per trovare la soluzione, anche normativa se dovesse servire, per garantire che un pezzo di memoria e di storia del nostro territorio non venga assolutamente spostato. La digitalizzazione dell'archivio è una iniziativa certamente meritoria che risponde alla necessità di modernizzazione e di messa in sicurezza dei reperti storici, ma per noi è altrettanto importante dare risposta alla richiesta dei sindaci e del Presidente della Repubblica. Lo dobbiamo a tutte le vittime, ai familiari e a due regioni che ancora soffrono per una tragedia che ha sconvolto il Paese". Lo ha dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.



