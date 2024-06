Incassi cinema, i Me contro te restano in vetta

Ancora in testa al botteghino italiano per il secondo week di fila la comicità dei Me contro te, che seppure in calo del 54%, hanno guadagnato altri 486mila euro con una media di 957 euro su 508 schermi per un totale di 1 milione 808mila.

Non è stato molto confortante l'incasso complessivo: 2.249.513 euro, record negativo nel 2024, in discesa del 38% sullo scorso fine settimana e del 41.67% sullo stesso periodo dello scorso anno. Ora si attende la spinta del Cinema in festa, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, con il biglietto a 3.50 euro per tutti i film fino al 13 giugno.

La seconda piazza è per Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos di nuovo assieme a Emma Stone. Il regista di "Povere creature" dopo il Leone d'oro e quattro premi Oscar col film precedente, è arrivato in sala con la nuova opera già premiata a Cannes per il miglior attore che ha realizzato 389mila euro con la media di 855 su 455 cinema.

Gli altri debuttanti della top ten sono in terza posizione The Watchers - Loro ti guardano, di Ishana Night Shyamalan, autore del "Sesto senso", con Dakota Fanning sprofondata in un incubo nella foresta irlandese: l'incasso è stato di quasi 238mila euro in 4 giorni con una media di 727 su 327 sale. Ha esordito settimo La stanza degli omicidi, con 73mila euro e la media di 292 su 252 cinema. Nona piazza per l'altro debutto Hotspot - Amore senza rete a 72mila euro con la media di 261 su 278 schermi. Si è dovuta accontentare del 13/o posto e di 27mila euro d'incasso El Paraiso di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce e Margarita Rosa, una delle più belle sorprese dell'ultima Mostra di Venezia.

Tornando al resto della classifica: è slittata dal podio al quarto posto Furiosa: A Mad Max Saga, quinto capitolo del franchise diretto da George Miller, passato fuori concorso a Cannes, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth che in calo del 63% ha messo via altri 139mila euro per un totale di 1 milione 576mila in 3 settimane con una media di 592 euro su 235 schermi.

Stabile al quinto posto If - Gli amici immaginari, scritto e diretto da John Krasinski, con Ryan Reynolds e Cailey Fleming che ha guadagnato 124mila euro per un totale di 1 milione 816mila in 4 settimane. In calo dalla quarta alla sesta posizione L'esorcismo, ultimo atto con Russell Crowe nei panni di un attore in declino scritturato finalmente per il ruolo dell'esorcista in un film horror: l'incasso ha toccato quasi 120mila euro per un complessivo di 606 mila in 15 giorni.

In ottava piazza L'anime Haikyu!! - Battaglia all'ultimo rifiuto, che ha incassato altri 73mila euro per un totale di 675mila in 2 settimane. Al decimo posto la serie Sky diretta da Valeria Golino L'arte della gioia - Parte 1, che ha ottenuto 60mila euro nel week end e 243mila in due settimane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA