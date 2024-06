Nella prima proiezione per le regionali in Piemonte Alberto Cirio del centrodestra è al 53% e sarebbe riconfermato, Gianna Pentenero del centrosinistra è al 35,4%. Mentre la candidata del M5s Sarah Disabato si ferma al 9,1%.

Prima proiezione anche per le Comunali. Sarebbe confermato per il centrodestra il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Ballottaggio col centrosinistra il vantaggio sul centrodestra a Firenze e Bari.



