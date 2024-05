Citran, 'sono Aldo Moro nel film di Andrea Segre'

"Con il regista Andrea Segre abbiamo fatto un film sulla storia di Berlinguer in cui interpreto Aldo Moro. È stata un'esperienza bellissima e spero vada a Venezia.

L'unica cosa che posso dire adesso è che passavo tre ore al trucco prima delle riprese". Così Roberto Citran parla a Tv2000 del suo ruolo nel film 'La grande ambizione', con Elio Germano nel ruolo del politico Pci.

Citran è ospite della nuova puntata di 'Effetto Notte', il rotocalco di informazione cinematografica, in onda domani 10 maggio alle 22.35. Citran ripercorre inoltre i momenti fondamentali della sua carriera al cinema e in tv a partire dal suo nuovo film "Samad" di Marco Santarelli, al cinema dal 13 maggio con Kavac Film in collaborazione con KIO film e in cui è un sacerdote coraggioso impegnato in un carcere all'interno del quale avviene una rivolta di immigrati.

Non è il primo ruolo da sacerdote per Citran da "Il prete bello" a "Il grande giorno" nei panni di un cardinale con Aldo, Giovanni e Giacomo sino a "Il papa buono" in tv nel ruolo di mons. Loris Capovilla. Citran racconta anche la lunga amicizia con lo scomparso regista Carlo Mazzacurati, anche lui di Padova, e una comunità di cinema del nord-est lontana da quella romana ma ricca di talento, da Paolo Pierobon a Giuseppe Battiston.





