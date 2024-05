Venezia, a Peter Weir Leone d'Oro alla carriera

È stato attribuito a Peter Weir, regista e sceneggiatore australiano (L'attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander), il Leone d'oro alla carriera della 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera.

"La Mostra del Cinema di Venezia e il suo Leone d'Oro fanno parte dell'immaginario del nostro mestiere - ha dichiarato Weir, nell'accettare la proposta -. Essere premiati per il lavoro di una vita come registi, è un grande onore".



