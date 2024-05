Esplosione e incendio nel bellunese, anziano ustionato

Un anziano di 79 anni è rimasto gravemente ustionato a causa dell'incendio seguito a un'esplosione avvenuta stamani nella sua abitazione di San Gregorio nelle Alpi (Belluno).

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7:30 circa nella frazione di Fumach, dove si trova la casa colonica. Le squadre sono giunte dal distaccamento di Feltre, dalla centrale di Belluno con il supporto dei volontari di Feltre per un totale di 20 operatori, coordinate dal funzionario di guardia. Sono ancora impegnate per evitare la propagazione delle fiamme, innescate probabilmente da una fuga di gas, alle strutture adiacenti.

Il 79enne è uscito autonomamente fuori dalla casa, ma poi è stato trasportato in ambulanza e poi in elicottero all'ospedale di Padova. Sul posto anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA