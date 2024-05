Amadeus, la musica mezzo più potente per lanciare messaggi forti

"La musica unisce e quando porta dei messaggi forti come il rispetto, l'amore, la libertà, è il mezzo più potente che uno ha a disposizione. Per questo la musica deve essere per tutti". Lo dice Amadeus, nell'esclusivo backstage di Rai Radio2 per Una Nessuna Centomila in Arena, l'evento che andrà in onda in prima serata l'8 maggio su Rai1 e in simulcast su Rai Radio2.

"È stata una serata pazzesca. Il pubblico è partecipe: balla, canta, si commuove, ho visto che mandavano gli sms. Tutti questi artisti hanno trascinato il pubblico con le loro canzoni. Una Nessuna Centomila è una di quelle serate che rimangono nel cuore", sottolinea il conduttore. "Fiorella Mannoia ha detto una cosa giustissima: la musica ha una forza incredibile. In uno dei miei manifesti a Sanremo avevo scritto 'la musica non si ferma mai', perché la musica unisce, non c'è differenza di età, di sesso, colore della pelle, livello sociale…", aggiunge ancora.

"E quando porta dei messaggi così forti come il rispetto, l'amore, la libertà, è il mezzo più potente che uno ha a disposizione. Ecco perché la musica deve essere per tutti, a partire dai giovani".



