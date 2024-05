Alla Breast Unit di Mestre quest'anno operate 310 donne

Sono state 714 nel 2023, e sono già 310 nei primi quattro mesi di quest'anno, le pazienti operate di tumore della mammella nella Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima, che garantisce la presa in carico immediata e l'accompagnamento delle donne con sospetto di tumore al seno.

Per il 99% lo scorso anno le pazienti sono state operate entro 30 giorni dalla visita; quest'anno la percentuale di interventi effettuati entro 30 giorni è salita al 100%. L'equipe pone attenzione a tutte le fasi del percorso, compresa la fase riabilitativo-funzionale, con la presenza del fisiatra e del fisioterapista per la riabilitazione nel post operatorio, e compreso, quando necessario, il supporto psicologico sia individuale che per la famiglia delle pazienti che lo necessitassero. La presa in carico prosegue per il follow up dei successivi cinque anni, con la consegna del verbale di discussione del gruppo oncologico multidisciplinare con la decisione terapeutica, e con il programma post operatorio completo degli appuntamenti per l'eventuale visita oncologica o radioterapica. Il follow up per la mammografia e l'ecografia di controllo annuale e quello chirurgico sono programmati annualmente con agende riservate per gestire le visite.

"La rapidità nella presa in carico da parte dei nostri specialisti - sottolinea il Direttore Generale dell'ìUlss 3 Edgardo Contato - è uno dei motivi per cui l'Ospedale di Mestre è stato giudicato dall'Agenas come la prima struttura in Italia per qualità delle cure oncologiche. Nel trattamento del tumore della mammella, i dati degli ultimi due anni certificano la piena puntualità del lavoro della nostra Breast Unit".



