Intelligenza multipla e inclusiva alla Biennale Architettura

"Intelligens. Naturale.

Artificiale. Collettiva" è il titolo della Biennale Architettura 2025, svelato stamani a Venezia, nella Sale delle Colonne di Ca' Giustinian, alla presenza del curatore, l'architetto Carlo Ratti, e del presidente dell'ente culturale, Pietrangelo Buttafuoco. La 19/ edizione della mostra si terrà dal 10 maggio al 23 novembre 2025.

"Da 'intelligens' - ha spiegato Ratti - deriva il moderno 'intelligenza', ma è una scelta che indica anche un'espansione delle associazioni di significato. La sillaba finale, 'gens', significa 'gente', da qui emerge una immaginaria radice alternativa, che suggerisce un futuro dell'intelligenza più multipla e inclusivo, che sfugga ai limiti della focalizzazione sull'intelligenza artificiale". La Biennale sarà dedicata all'ambiente costruito e alle discipline che gli danno una forma: arte, ingegneria, scienze collegate alla materialità dello spazio urbano.

Nel 2025, il Padiglione Italia sarà in ristrutturazione, per questo sarà sostituito da una serie di progetti speciali in grado di trasformare porzioni di città e le aree esterne delle sedi. "Ci mancherà spazio - ha puntualizzato Ratti -, per questo Venezia diventerà un laboratorio vivente, con piccoli interventi, ma per il momento non posso dire di più".

"La speciale visione di Carlo Ratti travalica la contemporaneità - ha detto Buttafuoco -. La sua idea di architettura è la risposta a quel bisogno di intercettare la tensione della potenza per poi portarla all'atto - ha proseguito -. Sono orgoglioso di essere al suo fianco nell'offrire questa straordinaria edizione della Biennale, che sarà un capitolo per avviare il nuovo libro del domani".



