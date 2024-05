I Vigili del fuoco di Venezia incontrano le scolaresche

Quattro giornate, da oggi fino al 9 maggio, dedicate ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, accompagnati dai loro insegnanti, per vedere i vigili del fuoco di Venezia in azione. A fare gli onori di casa alle scolaresche il comandante provinciale, Mauro Luongo, al comando di Mestre (Venezia).

A partecipare all'iniziativa saranno in tutto 2.000 piccoli visitatori. Oggi hanno potuto vedere alcune presentazioni dei sommozzatori, dei cinofili, delle squadre spelo alpino fluviali e degli operatori Nbcr. A seguire, le squadre hanno effettuato alcune simulazioni di situazioni operative, come lo spegnimento di un incendio, il salvataggio in altezza di un operaio tramite autoscala e la ricerca di una persona in difficoltà con le unità cinofile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA