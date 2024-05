Delegazione Royal Opera dell'Oman visita la Fenice a Venezia

Sua Altezza Sayyid Kamil bin Fahad Al Said, segretario generale del Consiglio dei ministri e membro del cda della Royal Opera House di Muscat (Oman), ha visitato il Teatro La Fenice di Venezia, e ha incontrato il soprintendente Fortunato Ortombina, per rafforzare i legami di collaborazione ed esplorare le possibilità di sviluppo di progetti specifici.

Ortombina - rende noto la fondazione lirica - ha mostrato interesse per le iniziative di marketing della Royal Opera House Muscat, in particolare per la creazione di nuove fragranze da parte della profumiera Roja Dove, che evocano opere come Lakmé e Turandot. Le nuove strategie di sviluppo del pubblico, appositamente progettate per coinvolgere i giovani, tra cui programmi mirati di sensibilizzazione della comunità e dell'istruzione, sono state di reciproco interesse per la collaborazione. I due teatri hanno anche condiviso le migliori pratiche innovative nel campo tecnico, come le tecnologie sceniche all'avanguardia.

Sulla scia della precedente tournée della Fenice in Oman de L'Elisir d'Amore del 2016, la discussione si è concentrata sulle possibilità future, la possibile esecuzione di un altro titolo d'opera o un concerto di orchestra e coro della Fenice nella stagione 2025-26.

"La Royal Opera House Muscat - commenta Ortombina - ha consolidato il suo status di sede principale a livello internazionale. Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto dalle nostre produzioni collaborative di Romeo & Juliet e L'Elisir D'Amore in passato. È davvero gratificante approfondire le idee di Sua Altezza Sayyid Dr Kamil Al Said in merito alle strategie e alle iniziative innovative della Royal Opera House Muscat negli ultimi anni. Ci auguriamo che questa collaborazione tra le nostre due istituzioni continui negli anni a venire".





