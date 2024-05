Polito aggredito da tifosi Bari. Club 'sono vigliacchi'

Il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, ha denunciato di esser stato aggredito da alcuni tifosi biancorossi mentre era con sua moglie in un autogrill a Occhiobello (Rovigo) di ritorno dal Veneto dopo il pari col Cittadella che complica la strada dei pugliesi verso la salvezza. La notizia è confermata da fonti del club. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Al vaglio degli investigatori anche i filmati della videosorveglianza. "La società biancorossa - si legge in una nota del club di Luigi De Laurentiis - condanna con forza quanto accaduto ad opera di 'vigliacchi' che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti".

Sempre ieri, toni accessi tra tifosi, dirigenti e giocatori anche nell'aeroporto di Bergamo, al rientro della squadra, con un battibecco tra uno storico ex capo ultras e un componente dello staff dirigenziale. Il video dell'accaduto è diventato virale sui social.

Il Bari giocherà venerdì sera l'ultima gara stagionale al San Nicola contro il Brescia: la vittoria con i lombardi è l'unica chance per evitare la retrocessione diretta e sperare nei play out.



