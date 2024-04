Lunedì De Poli presenta adunata nazionale degli Alpini in Senato

Per la prima volta in Senato, lunedì prossimo, su iniziativa del Senatore Questore Antonio De Poli, si svolgerà la presentazione dell'Adunata nazionale degli Alpini, giunta alla sua 95/a edizione e che, quest'anno, si svolgerà a Vicenza. E' quanto si legge in una nota del questore.

Alla conferenza stampa, che si terrà in Sala Nassirya a Palazzo Madama a partire dalle ore 12, parteciperanno, fra gli altri, oltre al Senatore Questore De Poli, il presidente nazionale dell'ANA (Associazione nazionale Alpini), Sebastiano Favero; il presidente della sezione di Vicenza, Lino Marchiori; Maurizio Pinamonti(presidente di Adunata 2024) e il generale di corpo d'armata, Ignazio Gamba, che è Comandante delle Truppe alpine.

"Gli alpini hanno una storia: il Corpo è stato fondato nel 1872 e la storia li ha visti operare nei teatri più svariati, sempre in prima linea. Continuano ad esserlo ancora oggi: ecco perché abbiamo voluto celebrarli aprendo le porte di Palazzo Madama alle penne nere. Sarà un omaggio delle nostre istituzioni ai valori Alpini", spiega De Poli.



