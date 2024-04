Venezia, numeri record per l'ultima domenica senza ticket

Numeri da record per l'ultima domenica senza ticket d'accesso, a Venezia.

I visitatori sono stati 60 mila, di cui il 13% proveniente dalla Gran Bretagna, il 12% dalla Francia, il 10% dalla Germania e dagli Stati Uniti e il 6% dalla Spagna. Si è trattato dell'ultima giornata di un weekend affollatissimo, iniziato già lo scorso giovedì con la Biennale, che ha riscosso un enorme successo. Ora si va al test del 25 aprile con la fase sperimentale della prenotazione ( in corso d'opera secondo il Comune) e i 5 euro per visitare la città storica.



