Andrea Bocelli al gala della Biennale canta tra le star

Andrea Bocelli è stato il grande protagonista del gala della settimana di pre-apertura della Biennale Arte a Venezia. La serata, ospitata da Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato di Tod's Group, e Andrea Della Valle, Vice Presidente del Gruppo, ha visto la partecipazione di nomi straordinari italiani e internazionali provenienti dal mondo della moda, dell'arte, della musica e del cinema, tra cui Adrien Brody, Hayley Atwell, Zhang Ziyi, Keita Machida, Nancy Zhang, Pia Wurtzback, Julia Restoin Roitfeld, Larsen Thompson. Bocelli ha entusiasmato la platea con un medley dei suoi brani più amati, da "Con Te Partirò" a "Falling in Love".

L'evento si è svolto in uno dei luoghi storici più importanti di Venezia, La Scuola Grande di San Rocco, nota per la sua collezione di dipinti del Tintoretto.

A Venezia, Tod's celebra la partnership con il Padiglione Italia e il lancio del progetto "The Art of Craftsmanship. A Project by Venetian Masters".



