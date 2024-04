Il Fai porta a Venezia 'Tony Cragg. Le forme del Vetro'

In occasione della 60/a Esposizione Internazionale d'Arte, il Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano, in collaborazione con Berengo Studio, presenta la mostra 'Tony Cragg. Le forme del Vetro', nello storico Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia - Bene di proprietà di Assicurazioni Generali, affidato dal 2011 alla cura e alla gestione del Fai.

In sintonia con gli spazi progettati da Carlo Scarpa, dal 18 aprile al primo settembre 2024, saranno esposte al pubblico una selezione di sculture in vetro provenienti dalla collezione personale dell'artista e un'opera realizzata appositamente per questa mostra da Tony Cragg. Tra i maggiori artisti della scena internazionale, Tony Cragg (Liverpool, 1949) reinventa costantemente il linguaggio della scultura sviluppando complesse relazioni tra materia e forma. A partire dagli anni Ottanta Cragg ha ampliato la gamma dei materiali impiegati riuscendo sempre, grazie anche ad una formazione scientifica, a penetrare l'essenza di ciascuna materia e sfruttarne al meglio - e sovente al limite - ogni potenzialità: bronzo, ferro, ceramica, legno e naturalmente, vetro. A cura di Cristina Beltrami e Jean Blanchaert, l'esposizione presenta oltre 27 sculture in vetro che assieme ad una selezione di disegni, sempre di proprietà dell'artista, narrano l'esperienza pluriennale con questo materiale vivo e complesso, nonché il processo creativo di Cragg per il quale il passaggio grafico precede ogni sua creazione divenendo, per sua stessa ammissione, un esercizio quotidiano.





