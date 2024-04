In gruppo agivano come 'vendicatori' di pedofili, condannati

Sono stati condannati entrambi a poco più di sei anni di reclusione ciascuno, con rito abbreviato, i due giovani che nel febbraio 2023 furono sorpresi in flagranza dai carabinieri mentre, in una casa abbandonata vicino Vedelago (Treviso), tenevano legato e sotto sequestro un 50enne al quale avevano sottratto anche la tessera bancomat e le chiavi dell'automobile.

Una sorte analoga era toccata in precedenza ad altre sette persone, finite nel bersaglio dell'organizzazione, alla quale partecipava anche un minorenne, perché ritenuti pedofili responsabili di aver adescato sul web dei minorenni.

Attratti da un componente del gruppo che avrebbe fatto da esca, le vittime venivano stordite con un Taser e quindi immobilizzate e rapinate, secondo uno schema operativo che i "vendicatori" avrebbero assunto da una serie televisiva americana. Due delle vittime, benché identificate dagli investigatori, sono ad oggi irreperibili e quindi non potranno riscuotere i risarcimenti stabiliti dal giudice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA