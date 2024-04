Rugby: Alessandro Garbisi rinnova con il Benetton fino al 2027

Alessandro Garbisi, uno dei mediani di mischia dell'Italrugby, ha rinnovato il contratto che lo lega al Benetton Treviso, che ora andrà in scadenza il 30 giugno del 2027. Lo rende noto la franchigia veneta con un comunicato. 22 anni compiuti proprio oggi, il minore dei fratelli Garbisi (suo fratello Paolo gioca all'apertura e fa parte anche lui della nazionale) prima di farsi spazio nel Benetton, aveva raccolto anche 19 presenze nel Top 10, massima serie del rugby italiano, messe insieme con la maglia del Mogliano dal 2020 al 2022.

In tre anni al Benetton, è sceso 42 volte in campo con la maglia biancoverde, segnando una meta. Otto invece le presenze in maglia azzurra, di cui una ai Mondiali dell'anno scorso e un'altra nel Sei Nazioni di quest'anno contro l'Inghilterra, in cui ha segnato una meta.

"Sono felice e onorato di poter continuare il mio percorso a Treviso - le parole di Garbisi -, perché penso che sia una grande società in cui crescere. So che ho ancora molti aspetti del gioco da lavorare e, come ho detto, penso che Treviso sia un buon posto in cui farlo. Sicuramente riuscire ad avere continuità nelle prestazioni mi aiuterà a migliorare".



