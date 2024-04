In Veneto un Tavolo regionale sulla professione giornalistica

Il Veneto, su proposta del presidente Luca Zaia, ha promosso l'istituzione di un "Tavolo regionale sull'attrattività della professione giornalistica" con lo scopo di sostenere il mondo del giornalismo, insieme ai principali rappresentanti veneti dell'editoria e dell'informazione, sul tema dei percorsi formativi, dei contratti e delle retribuzioni.

Obiettivo dell'iniziativa - informa una nota della Regione - è quello di approfondire le cause della crescente difficoltà per gli editori di reperire nuovi giornalisti, e di fidelizzare molti che già svolgono la professione. Si tratta quindi di collaborare, mettendo a disposizione il know how degli uffici regionali competenti nella ricerca di possibili soluzioni.

"Siamo di fronte - commenta Zaia - a un panorama dell'editoria e dei media che, anno dopo anno, è in costante cambiamento. Una pluralità di soggetti, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi in primis, affiancano i professionisti dell'informazione nella gestione di un cambiamento del lavoro giornalistico che è ormai paradigma stesso della professione.

Anche le istituzioni possono fare molto perché, tramite i giornalisti, i cittadini possano avere accesso all'informazione.

È un ruolo che la Regione Veneto ha voluto assumere in prima fila, dando vita a un tavolo di confronto che auspico possa produrre molto, in termini anche qualitativi, nel supportare i giornalisti e coloro che vogliono affacciarsi a questo indispensabile lavoro".

L'assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, ha programmato il primo incontro che si terrà giovedì 11 aprile a Mestre (Venezia) presso la sede di Veneto Lavoro.



