Chronicae, il festival del romanzo storico compie 10 anni

Milo Manara sarà l'ospite d'onore della 10/a edizione di Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico, in scena al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (Padova) dall'11 al 14 aprile. Oltre a Manara saliranno sul palco del Filarmonico per festeggiare i primi 10 anni di Chronicae anche Melania Mazzucco, Felicia Kingsley, Andrea Vitali, Silvia Gorgi, Davide Cossu e tanti altri.

Anche quest'anno Chronicae mantiene il suo approccio multimediale proponendo al pubblico incontri che spaziano dalla letteratura al fumetto, dalla serialità televisiva alla storia dell'arte; a unire gli appuntamenti il filo rosso della narrativa storica come da tradizione per il festival ideato e organizzato da Sugarpulp con la direzione artistica di Matteo Strukul.

Il festival si apre giovedì 11 aprile alle 20:30 con il doppio incontro con Matteo Strukul (La strana morte di Andrea Palladio, Rizzoli) e Davide Cossu (Il castello delle congiure, Newton Compton), evento organizzato in collaborazione con Il Club di Jane Austen Sardegna. Venerdì alle 21:00, invece, sul palco del Teatro Filarmonico salirà Andrea Vitali per raccontare i casi del Maresciallo Maccadò. Sabato alle 16:00 Silvia Gorgi presenterà Le case straordinarie di Padova (Newton Compton); alle 17:00 Felicia Kingsley, la scrittrice più venduta del 2023, incontrerà le sue lettrici in un appuntamento speciale.

Alle 21:00 il regista Sebastiano Facco e il produttore Alessandro Pittoni racconteranno invece i retroscena della docu-serie Sky Original "Fuorilegge: Veneto a mano armata".

Domenica appuntamento con Milo Manara alle 17:00 per scoprire il suo adattamento de Il nome della rosa di Umberto Eco. Gran finale con Melania Mazzucco alle ore 21:00 e la sua lectio magistralis su Tintoretto.

Tutti gli incontri del festival sono gratuiti. Info e dettagli sul sito ufficiale del festival: www.festivalromanzostorico.it



