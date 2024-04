Insieme lettori più forti, si conclude con 5 mila nuovi iscritti

Cinquemila nuovi iscritti alla Rete Biblioteche del Comune di Venezia in quasi un anno, dal maggio 2023, e complessivamente 11.500 follower sui canali social. Si è concluso con successo il progetto Insieme lettori più forti, l'iniziativa del Comune di Venezia con il Servizio Vez Rete Biblioteche, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Tra gli obiettivi quello di appassionare i giovani alla lettura attraverso l'immediatezza dei contenuti su TikTok, la piattaforma social più popolare tra i ragazzi.

Con il progetto, ideato per promuovere e diffondere la lettura attraverso un'azione coordinata tra le strutture e soggetti presenti sul territorio, il Comune di Venezia ha vinto il bando promosso dal Cepell per i comuni che abbiano ottenuto la qualifica di 'Città che legge' e istituito un Patto per la lettura cittadino. La proposta presentata da Venezia è stata scelta, assieme a quella di Firenze, tra le due migliori per i comuni sopra i 100mila abitanti.

Originale e innovativo, il progetto ha permesso a quattro ragazze di seguire gratuitamente un percorso formativo sia teorico che pratico sulla letteratura giovanile e la comunicazione su TikTok per prepararsi a diventare 'booktoker della città'. Tutor d'eccezione sono state: Megi Bulla, Martina Levato e Valentina Ghetti, i volti più popolari del booktok italiano, che hanno condiviso con loro suggerimenti e consigli.

Tra le principali azioni previste, 'Disseminare la lettura perché sia dirompente' che ha permesso di individuare un gruppo di aspiranti booktoker appassionate di libri e del loro racconto.

Durante la cerimonia, il 5 aprile a Mestre, per presentare i risultati dell'intera iniziativa, le booktoker Sara Congiu, Vanessa Zanchi, Claudia Pecoriello e Asia Lappon hanno ricevuto un riconoscimento per il percorso compiuto e i contenuti realizzati utilizzando il linguaggio peculiare dei video su TikTok, ma anche il racconto dei luoghi della città dedicati alla lettura. Ottanta i video prodotti sul progetto e i luoghi della lettura, l'iniziativa è arrivata nelle case di 38mila cittadini raggiunti attraverso la newsletter.



