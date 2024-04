Da oggi i nuovi treni Railjet DB-OBB per Austria e Germania

Nuovi treni per la compagnia DB-ÖBB che opera sulla linea Italia-Austria-Germania, con i Railjet new generation. Tutti i nuovi convogli saranno operativi dall'autunno, ma già dall'8 aprile due nuove vetture iniziano da oggi a viaggiare sulla linea del Brennero, con partenza da Monaco di Baviera e arrivo a Verona alle ore 17.39.

Da un'indagine sui bisogni di chi viaggia - informa la compagnia - è emerso che i viaggiatori vogliono più privacy e più comfort sul treno. "Ed è proprio da questo bisogno che nasce l'idea dei nuovi Railjet, - ha dichiarato Marco Kampp, ad di DB Bahn Italia - che, grazie alla loro tecnologia avanzata, garantiranno a chi viaggia sulle nostre carrozze comodità e agio all'insegna della modernità. Viaggiare con i DB-ÖBB Railjet sarà così ancora di più sinonimo di comodità, semplicità e sostenibilità, e si potrà partire da Bologna e Venezia via Verona per raggiungere Innsbruck o Monaco su vetture super moderne e dalla tecnologia avanzata".

La flotta viene realizzata a Vienna dalla Siemens Mobility.

Il team di progettazione, composto da ÖBB, Siemens e dallo studio di design britannico PriestmanGoode, ha seguito un approccio innovativo nella progettazione dei treni. Saranno disponibili oltre 500 posti a sedere distribuiti sia in carrozze aperte, sia in scompartimenti più piccoli, con sedute più confortevoli. Ogni sedile è regolabile individualmente, dotato di poggiapiedi, mentre i sedili doppi possono essere trasformati in una sorta di divano. Inoltre, alcuni sono leggermente rialzati, in modo da avere sempre il bagaglio in vista, sotto il proprio sedile.

Sia in prima che in seconda classe sono presenti una presa di corrente e un'opzione di ricarica Usb; nei sedili di fila è possibile ricaricare in modalità wireless. Infine, in prima classe i sedili sono realizzati con pelle di alta qualità e circondati da vero legno.

Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in classe business. A bordo è disponibile la connessione Wi-Fi e giornali digitali. Nella carrozza multifunzionale sono disponibili tre posti per sedie a rotelle con ingressi a pianale ribassato, sei portabiciclette e spazio per sci e snowboard. Infine, è aperto un ristorante di bordo con tavoli e sgabelli da bar e tre zone snack con distributori automatici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA