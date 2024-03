Catania-Padova a porte chiuse, 1.500 Under 14 in Tribuna

Porte chiuse allo stadio Angelo Massimino di Catania il prossimo 2 aprile per la gara di ritorno della finale di Coppia Italia di Serie C col Padova, ma Tribuna B aperta per 1.500 ragazzi dell'Under 14 del settore giovanile della società etnea e di scuole affiliate. E' la decisione della Questura che ha accolto una richiesta congiunta avanzata del Catania football club e della Lega Pro. La partita si giocherà a porte chiuse dopo i disordini provocati a Padova da ultras rossazzurri nella partita d'andata vinta 2-1 dai veneti.

"Il Giudice sportivo - si legge sui canali social della società etnea - ha concesso il necessario nulla osta per l'iniziativa, fortemente voluta dal Catania e dalla Lega Pro per diffondere un messaggio incentrato sul tifo positivo. La terna arbitrale e i ventidue calciatori schierati dall'inizio entreranno in campo con 25 bambini: sulle maglie di questi ultimi, le parole più importanti relative ai valori dello sport".



