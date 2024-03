Fiamme gialle scoprono nel Po sacco con 15 chili di marijuana

Mentre controllavano la sicurezza navale lungo il Delta del Po gli uomini della Guardia di finanza hanno scoperto un sacco abbandonato che conteneva 15 chili di marijuana che è stata sequestrata. La sostanza avrebbe potuto fruttare un guadagno superiore ai 100mila euro tenuto conto che viene illegalmente venduta ad un prezzo dai 10 ai 15 euro al grammo.

In un primo momento i finanzieri avevano raccolto il sacco pensando si trattasse di rifiuti da sfalcio per mettere in sicurezza la circolazione delle imbarcazioni. Poi alla verifica del contenuto è stato scoperto che era droga della quale l'Autorità giudiziaria di Rovigo ha disposto il sequestro.

Sono in corso indagini per accertare se lo stupefacente possa essere riconducibile a una coltivazione del luogo o invece frutto di una consegna proveniente da altre zone, considerato che in questa stagione non è ancora adatta alla coltivazione di 'canapa indica'.



