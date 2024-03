Perquisita casa trapper dopo video in cui si brandivano armi

La squadra Mobile di Padova ha perquisito l'abitazione di un trapper euganeo, per aver diffuso un videoclip musicale in cui appariva con armi da sparo che sembravano vere. L'uomo è indagato di detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Nel video, postato sul profilo Instagram, il giovane trapper, con addosso una maglia con su scritto Pdgang-Questa è Padova, maneggiava e brandiva assieme ad altri suoi complici quelle che apparivano essere delle armi da sparo.

Pochi giorni dopo la prima pubblicazione, il video veniva sostituito da una nuova versione che si concludeva con il lancio di una bottiglia incendiaria con la quale veniva data alle fiamme la sigla della provincia padovana. Essendo già condannato per reati in materia di armi, la Procura ha quindi disposto, sulla base degli accertamenti della polizia, la perquisizione alla ricerca delle armi mostrate nel video e di altre armi, munizioni. Nella casa è stato trovato un machete con lama affilata della lunghezza totale di 54 centimetri, lo stesso usato nel video musicale.



