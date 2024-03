Campiello Junior, vincono Petrosino e Palumbo

Sono andati ad Angelo Petrosino per il libro "Un bambino, una gatta e un cane" (Einaudi EL/Einaudi Ragazzi/Emme Edizioni) e a Daniela Palumbo con il libro "La notte più bella" (Piemme) i premi della terza edizione del Premio Campiello Junior, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli, destinati alla letteratura per ragazzi.

I libri premiati hanno ottenuto rispettivamente 67 voti su 112 - categoria 7-10 anni - e 75 su 113 - 11-14 anni - espressi dalle due giurie popolari dedicate, ciascuna composta da 120 ragazzi provenienti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero, in collaborazione con il ministero degli Esteri.

Al secondo posto per la categoria 7-10 anni si è classificato Fabrizio Silei con "Il Grande Discorso di Cocco Tartaglia" (Emme Edizioni) con 25 voti, al terzo posto Elisa Ruotolo "Il lungo inverno di Ugo Singer" (Bompiani) con 20 voti.

La consegna dei premi avverrà sabato 21 settembre durante la cerimonia di premiazione del Campiello 2024, al Teatro La Fenice di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA