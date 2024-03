Buttafuoco, 'con Cicutto amicizia e collaborazione'

"Con Roberto Cicutto abbiamo lavorato insieme, anzi lavoriamo insieme, il verbo presente si addice, in un sodalizio che è fatto di amicizia, di intesa, di collaborazione. Mi auguro di non disperdere nulla di quanto ha generosamente e genialmente seminato". Lo ha detto stamani il nuovo presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, nella sua prima uscita ufficiale, nel corso della presentazione dei festival di teatro, danza e musica.

Nel ringraziare Cicutto "per la sua vicinanza", Buttafuoco ha spiegato che la Biennale "è un'istituzione che vive e parla al mondo, una casa che rinnova il suo patto con la bellezza, con la libertà e il suo patto di fabbricare ponti".



