Banca Finint chiude il 2023 con un utile netto a 19 milioni

Banca Finint chiude il 2023 con un utile lordo consolidato che cresce del 16% a 26,8 milioni, e con l'utile netto a 18,9 milioni (+17%). Il margine di interesse è salito a 20,4 milioni anche grazie al contributo crescente derivante dallo sviluppo del business di acquisto crediti Npe.

Il margine finanziario e da servizi ammonta a 115,8 milioni, in crescita del 36%. La componente economica più rilevante rimangono i ricavi da commissioni nette che, a fine esercizio, registrano un aumento del 36%, salgono a 95,4 milioni con contributi crescenti da parte di tutti i principali business del gruppo. Il margine di intermediazione di gruppo evidenzia una crescita significativa del 43% a 126 milioni.

"I risultati del 2023 hanno confermato e superato le aspettative", afferma Enrico Marchi, presidente del gruppo Banca Finint. "Pur in uno scenario macroeconomico - aggiunge - complesso, siamo stati capaci di raggiungere i migliori risultati di bilancio di sempre grazie alla competenza delle nostre persone e dei professionisti delle nostre reti".

"Gli ottimi risultati 2023 riflettono il grande lavoro svolto in questi anni da tutta la squadra di Finint e testimoniano la forte crescita dimensionale di un Gruppo sempre più focalizzato su un'offerta completa e integrata rivolta a imprese, famiglie imprenditoriali e clientela istituzionale", evidenzia Fabio Innocenzi, amministratore delegato.



