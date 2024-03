Alla Fenice la Messa da Requiem di Verdi con Myung-Whun Chung

Myung-Whun Chung sarà di nuovo protagonista nell'ambito della stagione sinfonica 2023-2024 della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Giovedì 28 e venerdì 29 marzo il maestro sudcoreano dirigerà la Messa da Requiem per soli, coro e orchestra di Giuseppe Verdi, monumentale composizione di musica sacra di cui ricorre nel 2024 il 150/o anniversario della prima esecuzione assoluta.

Insieme all'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice - istruito da Alfonso Caiani - solisti saranno il soprano Angela Meade, il mezzosoprano Annalisa Stroppa, il tenore Fabio Sartori e il basso Riccardo Zanellato. La prima di giovedì sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3.

Come di consueto, il concerto di giovedì 28 marzo sarà preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori, che illustrerà il programma musicale nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.



