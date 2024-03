Calendario scolastico 2024-2025, si inizia l'11 settembre

Suonerà mercoledì 11 settembre la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025 per gli studenti delle scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando il nuovo calendario scolastico, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche.

"Un provvedimento necessario - ha spiegato l'assessore all'Istruzione Elena Donazzan - per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l'erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli".

In accordo con l'ufficio scolastico regionale e tenuto conto della cadenza delle festività obbligatorie comprese nel periodo tra settembre 2024 e giugno 2025, è stata stabilita la sospensione sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di tutti i Santi), da lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze natalizie). da lunedì 3 marzo a mercoledì 5 marzo 2025 (carnevale e mercoledì delle Ceneri), da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile 2025 (vacanze pasquali), sabato 26 aprile 2025 (ponte anniversario della Liberazione) e venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte festa dei lavoratori).



