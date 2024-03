Polo aeroportuale nordest prevede +5% traffico in estate

La stagione estiva 2024 del Polo Aeroportuale Nord Est (Venezia, Treviso, Verona) si preannuncia con volumi di traffico in crescita del 5% rispetto al 2023.

Circa 13milioni i passeggeri attesi da aprile ad ottobre. Il dato è emerso in un workshop con 65 operatori, tra compagnie aeree, enti del turismo e tour operator. Lo scalo veneziano conferma il suo ruolo di terzo gateway intercontinentale nazionale, rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano Delta Air Lines ha anticipato all'11 marzo l'avvio del volo giornaliero su New York e in estate porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta. Il 6 giugno American Airlines offre un volo giornaliero su Chicago. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse città, Air Transat offre 4 frequenze settimanali. Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il volo giornaliero con Doha e Emirates su Dubai. Volo settimanale per Venezia-Seoul da giugno ad ottobre. Nell'area mediterranea, EL AL offre dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, (5 in estate. Inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio l'islandese Play riprende voli bisettimanali su Reykjavik e da giugno SunExpress i collegamenti su Smirne. Tra i vettori europei c'è la ripresa del doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa, l'incremento di Finnair di 9 voli settimanali su Helsinki in estate e quello night-stop di Swiss International Airlines su Zurigo. Con l'introduzione della nuova addizionaIe di 2,50 euro da parte del Comune di Venezia per ogni passeggero in partenza, Ryanair e Wizz Air, che nel 2022 avevano aperto le loro basi al Marco Polo, hanno bloccato la loro crescita sullo scalo. L'aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie a Ryanair e Wizz Air con collegamenti con Albania, Spagna, Romania, Polonia e Belgio. Sono 82 le destinazioni da Verona in 31 Paesi con 25 vettori. Volotea offre 7 nuove destinazioni da marzo: Comiso, Copenaghen, Madrid, Valencia e Praga, da aprile Bordeaux e a settembre Salerno. Voli quadri-settimanali di Ryanair verso Madrid e Valencia. SkyAlps collega la Croazia, con voli settimanali da giugno per Brac e Zara. Da aprile volo bisettimanale su Mostar. Dopo 9 anni, torna ad aprile Air France con un volo trisettimanale su Parigi.

Infine 11 destinazioni per il Regno Unito, 5 per la Germania e 8 per la Spagna. Con l'estate voli Neos per le mete di vacanza in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, Senegal e India.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA