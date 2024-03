Scontri all'Euganeo, 7 arresti e agente in terapia intensiva

Sette tifosi arrestati per gli scontri della partita Padova-Catania e 8 agenti feriti, di cui quattro della Digos e quattro del reparto Mobile. Questo il bilancio comunicato dalla Questura di Padova dell'operazione allo stadio Euganeo, dove ieri sera ci sono stati violenti scontri tra gli ultras delle due squadre e le forze dell'ordine. Due tifosi sono stati arrestati in flagranza differita.

All'origine dei disordini, un ultras catanese che ha aperto la porta della curva, che avrebbe dovuto essere chiusa. Ad avere la peggio, il dirigente della polizia responsabile del servizio che è ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco.



