A Padova il supermercato il sabato si anima di eventi

A Padova il sabato il supermercato si anima di eventi. Succede dal 23 marzo alla Coop di viale della Pace a Padova dove prenderà il via 'Sabato alla Coop' a cura di I Talents e Irruzioni, festival diffuso di peripezie urbane.

I Talents hanno già partecipato nei giorni scorsi all'interno del supermercato di Coop Alleanza 3.0 all'inaugurazione di Seminar libri, spazio di aggregazione dedicato al bookcrossing dove quindi si possono liberamente prendere o portare volumi per scambiarli con gli altri lettori.

Sabato prossimo l'avvio sarà alle 10:30 con l'inaugurazione della raccolta Lego e del laboratorio Lego per bambini. ll 6 aprile invece alle 10:30 e di nuovo alle 11:30 toccherà a "Cioccolato, che passione" una esplorazione attraverso gli scaffali del supermercato della filiera del cioccolato con tanto di assaggi diverse tipologie di cioccolato Coop. Venerdì 12 aprile alle 21 si svolgerà 'Ortaggi nei paraggi' battaglia di poesia in cui i vincitori saranno decretati dal pubblico, a cura della lega Italiana Poetri Slam, del collettivo poetico Rimescolate e di Irruzioni.

Il 20 aprile alle 10:30 e alle 11:30 il percorso sarà alla scoperta delle api con "Ogni ape conta". La conclusione il 3 maggio (alle 10:30 e alle 11:30) sarà dedicato alla colazione in cui i bambini giocheranno fra frutta e marmellata per trovare i prodotti adatti e salutari per il primo pasto della giornata.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.



