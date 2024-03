Revisioni auto, nel 2023 in Veneto spesi 117,2 milioni di euro

Nel 2023 in Veneto sono stati spesi 117,2 milioni di euro per effettuare le revisioni auto nelle officine private autorizzate. A confronto con il 2022, quando la spesa per le revisioni auto in regione era stata di 108,7 milioni, Vi è stata una crescita del 7,8%. I dati emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La provincia del Veneto che nel 2023 ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2022 è Venezia (+8,4%), seguita da Verona (+8,2%), Padova (+8%), Treviso e Vicenza (+7,8% per entrambe), Rovigo (+7,4%) e Belluno (+6,5%).



