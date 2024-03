Cortinametraggio, vince Tilipirche di Francesco Piras

Cala il sipario sulla diciannovesima edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per i corti, presieduto dalla fondatrice Maddalena Mayneri e diretto da Niccolò Gentili, che in questi giorni ha animato Cortina d'Ampezzo.

A vincere il concorso, aggiudicandosi il Premio Cortinametraggio con Enel - Premio Miglior Corto Assoluto è Tilipirche di Francesco Piras, che riceve anche il Premio Young Frecciarossa.

Il corto, interpretato da Giuseppe Ungari e Antonio Chessa, racconta di una violenta invasione di cavallette in un paesino della Sardegna.

Tanti però i premi assegnati. Il Premio Miglior Regia va a Dive di Aldo Iuliano, una storia di amicizia profonda, d'amore e coraggio.

E ancora il Premio Speciale Titanus e il Premio Speciale Comune di Belluno per l'emozionante film di Francesco Sossai Il compleanno di Enrico; il Premio Rai Cinema Channel per l'acuta e originale satira sociale di Angela Norelli We Should All Be Futurist.

Il Premio Miglior Sceneggiatura Andromeda Film alla storia di emancipazione femminile di Vera Munzi e Caterina Savadori Ánemos, mentre a fare incetta la commedia dalle tinte noir Un lavoretto facile facile di Giovanni Boscolo, che si è aggiudicato il Premio Miglior Commedia Aermec, il Premio della Stampa Visottica, il Premio Speciale Greenboo e il Premio Speciale Driade.

I riconoscimenti proseguono con il Premio del Pubblico - The Film Club e il Premio San Benedetto Artigiani dello Spettacolo alla commedia romantica sull'intelligenza artificiale L'acquario di Gianluca Zonta.

Tre riconoscimenti anche a De l'amour perdu di Lorenzo Quagliozzi, intimo e coinvolgente ritratto umano sullo sfondo della Francia occupata dai nazisti, che si è portato a casa il Premio Anec e Fice, il Weshort Award - Best Short Film Cortinametraggio e il Premio Pianegonda per la Miglior Attrice, assegnato alla talentuosa Catherine Bertoni.



