Urso, 'Silicon Box pronta a stabilimento nel nord Italia'

Con l'investimento nei semiconduttori da oltre 3 miliari della società di Singapore Silicon Box "oggi si raccolgono i frutti di un lavorto iniziato oltre un anno fa, e di una ricognizione sul territorio fatta la scorsa estate". Ora l'azienda guarda a aree "nel Nord Italia" e "trarrà le conclusioni".

Sui semiconduttori, aggiunge, "altri progetti seguiranno nei prossimi mesi, anche altrettanto consistenti". Nel caso di Intel "credo che questo Governo come il precedente abbiamo fatto tutto il possibile, e Intel che ha rivisto i suoi progetti rinunciando ad alcuni dei suoi progetti più avanzati, come in Francia e in Italia su nuove tecnologie. Silicon Box ha invece deciso di istallare proprio in Italia il suo stabilimento europeo per queste nuove tecnologie". Anche "le regioni che si erano candidate hanno risposto ad ogni richiesta di Intel: non abbiamo niente da addebitare neanche al precedente governo nè alle regioni, i compiti a casa li abbiamo fatti tutti".



