Ship of Fools di Solmi, in esclusiva ANSA le prime immagini

In esclusiva all'ANSA le immagini scattate nello studio di New York di Federico Salmi durante la realizzazione di 'Ship of Fools', la nuova opera dell'artista bolognese, pioniere della media art, che verrà presentata nella mostra 'Solmi-Ship of Fools', dal 18 aprile al 28 luglio a Venezia nel seicentesco Palazzo Donà dalle Rose. Dissacrante, irriverente e sovversivo, Solmi torna in Italia con una mostra, curata da Dorothy Kosinski e co-curata da Renato Miracco, che diventa un evento, modellato dall'impiego delle più innovative tecnologie. Attraverso un percorso che si snoda in 10 anni di produzione, tra linguaggi eclettici e ibridi che spaziano dal gaming al cinema, dalla pittura alla ceramica, la mostra è un'immersione nella ricerca artistica di Solmi, articolata attorno a diversi nuclei di opere: video, dipinti, sculture in ceramica, un'opera virtual reality, una scultura olografica sviluppata in collaborazione con Var Group e l'opera 'Ship of Fools', 3 metri per 6, ispirata a 'La Zattera della Medusa di Gericault', con riferimenti alla Repubblica di Platone e a un libro omonimo del 1494 di Sebastian Brant, pubblicato a Basilea e illustrato con 114 xilografie. Attento esploratore delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, Federico Solmi realizza così una mostra che si muove tra realtà fisica e virtuale, recuperando la natura popolare e sociale dell'arte ma con un approccio surrealista intriso di satira, coinvolgendo i suoi spettatori in un'esperienza immersiva, accompagnata dalle musiche firmate dal pluripremiato Grammy Awards sound designer Marc Urselli. Con questa mostra Solmi rilegge e riscrive la storia attraverso gli occhi di chi questa storia l'ha subìta: nella monumentale 'Ship of Fools', la più ambiziosa delle sue recenti opere, Giulio Cesare è inseguito dai paparazzi, Garibaldi gira in limousine, Toro Seduto e l'imperatore inca Pachacuti diventano rockstar ed Elon Musk raffigura Kim Kardashian in baccanali apocalittici in uno spettacolo teatrale grottesco. "Ship of Fools è un'opera metaforica - spiega Solmi - un mondo guidato da leader inadeguati che diventa parodia del naufragio dell'umanità".



