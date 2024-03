Fondazione Giorgio Cini ricorda Eleonora Duse a 100 anni morte

A 100 anni dalla scomparsa di Eleonora Duse arrivano celebrazioni in tutta Italia, raccolte sotto un apposito Comitato nazionale che si è insediato oggi.

Fulcro dei progetti ed eventi che stanno prendendo forma è l'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, che custodisce l'Archivio Duse, la collezione più ampia e completa di documenti sulla vita e sull'arte della grande attrice italiana. All'interno di questa collezione confluiscono diverse donazioni che hanno dato vita ad altrettanti fondi d'archivio, tra cui quella della nipote ed unica erede della Duse, Eleonora Ilaria Bullough, Sister Mary Mark.

Sarà riaperta al pubblico la Stanza Duse con un nuovo allestimento dedicato alla ricezione internazionale del teatro della Duse. E' un viaggio nelle sue tournée, attraverso lettere e telegrammi, copioni annotati, fotografie, registri amministrativi di scritture teatrali. L''Istituto ha poi promosso con il Teatro Stabile del Veneto, la rassegna teatrale 'Dall'archivio alla scena' che si terrà all'isola di San Giorgio dal 16 maggio al 14 giugno. Partecipano anche alcune tra le più prestigiose scuole di teatro, tra cui Accademia dei Filodrammatici, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto. E' stata inoltre stretta la collaborazione per la sceneggiatura del film 'Duse' che il regista Pietro Marcello sta girando a Venezia. Prodotto da Palomar e Avventurosa, scritto dallo stesso Marcello con Letizia Russo e Guido Silei, il lungometraggio ha come protagonista Valeria Bruni Tedeschi, proprio nel ruolo di Eleonora Duse. È in corso a Casa Carlo Goldoni, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, un ciclo di incontri dal 19 al 9 aprile. Sempre a Casa Goldoni è possibile visitare 'Eleonora Duse 1858 - 1924', un progetto espositivo e didattico, di recente presentato all'Istituto italiano di Cultura a Mosca e di prossima apertura presso l'Istituto italiano di cultura di Parigi. Al centro delle iniziative veneziane sarà infine la mostra 'Eleonora Duse. Mito contemporaneo' che si aprirà il 29 giugno a Palazzo Cini e sarà visitabile fino al 13 ottobre 2024 con l'esposizione degli abiti dell'attrice.



