Zoppas (Ice), importante il 'Vinitaly Usa' di ottobre

Il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, ha definito "importantissima" la seconda edizione di una sorta di "Vinitaly Usa" che verrà organizzata a Chicago a ottobre puntando a diventare la maggiore fiera del vino italiano negli Stati Uniti.

"Con Verona Fiere e con la Camera di Commercio italiana a Chicago stiamo sviluppando il Vinitaly Usa", già partito l'hanno scorso con un'edizione "pilota", ha detto Zoppas parlando all'ANSA al Prowein di Duesseldorf.

"Quest'anno invece cambierà sede" andando al "Navy Pier" con Il "sogno di farla diventare la più importante fiera di vino italiano negli Stati Uniti": non solo per "numeri", "ma soprattutto come importanza" dei marchi, ha aggiunto.

Zoppas ha precisato che questo "Vinitaly negli Usa" si terrà il "20-21 di ottobre", quindi "a ridosso del 'Wine experience' a New York della rivista 'Wine Spectator' , in modo" che "tutti i produttori importanti abbiano modo di partecipare" anche alla fiera di Chicago.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA