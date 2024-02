Smog, 'convocare la cabina di regia sull'aria nel bacino Padano'

"Nei prossimi giorni chiederemo che venga convocata la cabina di regia sulla qualità dell'aria nel bacino Padano per calibrare le azioni condivise". Lo ha fatto sapere all'ANSA l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia Giorgio Maione sottolineando che con "Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna lavoriamo di sistema sulle azioni territoriali da mettere in atto".

"Le questioni ambientali - ha concluso l'assessore - non conoscono i confini geografici delle Regioni ed è necessario proseguire con politiche comuni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA