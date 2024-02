Ciriani, Zaia non è eterno, l'alternanza è possibile

"Senza peccare di modestia, noi vogliamo giocare tutte le partite. Per Zaia, che è stato un ottimo governatore, sarebbe il quarto mandato, L'alternanza potrebbe essere possibile. Nessuno è eterno, neanche Zaia". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato a SkyTg24, parlando del terzo mandato per i governatori. "Noi siamo il primo partito italiano, fermo restando che la nostra stella polare è l'alleanza del centrodestra, chiediamo che ci venga attribuito un peso proporzionale ai nostri voti, sarà il Veneto, sarà il Piemonte".





