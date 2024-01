Mercato del libro tiene nel 2023, vendite a 1,697 miliardi

Sostanziale tenuta del mercato del libro in Italia nel 2023. Le vendite dell'editoria trade sono state pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, in crescita dello 0,8% rispetto al 2022 (più 14,1% sul 2019). Le copie sono state invece 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% sull'anno precedente (più 12,6% sul 2019).

I dati realizzati dall'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali sono stati presentati il 26 gennaio a Venezia, alla giornata conclusiva, del XLI Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Nel trade, o varia, sono conteggiati i libri a stampa di narrativa e saggistica, compresi i titoli per bambini e ragazzi ed esclusa la scolastica, comprati nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione.

Nel 2023 il prezzo medio di copertina dei libri comprati è stato di 15,17 euro, in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Nei 12 mesi, l'inflazione è stata invece del 5,7%.

Tra il 2019 e il 2023, il prezzo dei libri venduti è cresciuto del 2,6%, contro una crescita generale dei prezzi del 15,7%.

Recuperano terreno le librerie fisiche che sono il primo canale di vendita per i libri: di qui passa il 54,7% (53,5% nel 2022) di tutto il mercato trade nel 2023, più di un punto percentuale dell'anno precedente ma 10 punti sotto i valori pre-pandemia.

L'online si attesta al 40,7% (41,9% nel 2022), stabile la grande distribuzione al 4,6%.

Nel 2023 le vendite di e-book sono aumentate del 2,5%, arrivando a 81 milioni, gli abbonamenti per l'ascolto di audiolibri del 12%, raggiungendo i 28 milioni. Su un mercato complessivo (trade di copie a stampa più digitale) di 1,806 miliardi, ebook e audiolibri pesano solo il 6%.

Il 2023 è stato l'anno della narrativa italiana che ha segnato una crescita del 7,2% a fronte di un calo della narrativa straniera del 3,6%. La manualistica (non universitaria, ovvero how to do e self help) è cresciuta del 4,7%, la saggistica di divulgazione del 4,6%, i libri per bambini e ragazzi dell'1%. In calo la saggistica specialistica (-1,7%), e i fumetti (-10,6%, dopo il boom del 2021-2022).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA