Libri, nella top ten 2023 sette titoli italiani

Nei dieci titoli più venduti del 2023 in Italia, sette sono scritti da autori e autrici italiane.

Ecco la Top Ten presentata alla giornata conclusiva del XLI Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia, presentata dall'Associazione Italiana Editori.

1. Spare - Il minore, Principe Harry, Mondadori (gennaio 2023) 2. La portalettere, F. Giannone, Nord (gennaio 2023) 3. Dammi mille baci, T. Cole, Always Publishing (giugno 2018) 4. Tre ciotole, M. Murgia, Mondadori (maggio 2023) 5. Il mondo al contrario, R. Vannacci, Autopubblicato (agosto 2023) 6. La vita intima, N. Ammaniti, Einaudi (gennaio 2023) 7. Come d'aria, A. D'Adamo, Elliot (gennaio 2023) 8. Le armi della luce, K. Follett, Mondadori (settembre 2023) 9. Tutto è qui per te, F. Volo, Mondadori (novembre 2023) 10. Quando eravamo i padroni del mondo, A. Cazzullo, HarperCollins Italia (settembre 2023)



