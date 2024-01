Zaia, sembra sia arrivata un'offerta per il bob a Cortina

"Sembra che sia arrivata un'offerta, ma devo verificare la mia fonte". Lo ha detto, a proposito delle offerte per la realizzazione della pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026, il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Non si tratterebbe, ha precisato, di un progetto governato dalla Regione "ma dal ministero delle Infrastrutture. Cercheremo di capire se l'azienda c'è - ha aggiunto -, se ha titolo e requisiti, se ci sono le garanzie e dopodiché potremo dire che se il Cio accetterà, in base alle garanzie che ci saranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare", ha concluso.





