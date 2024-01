Il Flauto magico apre la stagione d'opera all'Arena di Verona

Fra le ultime creazioni del genio di Salisburgo, summa musicale espirituale di fine '700, Il flauto magico (Die Zauberflöte) apre domenica 21 gennaio la Stagione d'Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico.

L'opera tedesca di Mozart, con dialoghi in italiano ad intervallare alcuni dei brani più celebri di sempre, racconta una fiaba metaforica vivace, tenera, appassionata e insieme buffa, affidata a giovani interpreti già applauditi su importanti palcoscenici internazionali, tra cui Vinogradov, Fiume, Mezzaro, Siminska. Tre le repliche fino al 28 gennaio; biglietti, abbonamenti e carnet disponibili ai prezzi del 2023.

Lo spettacolo rientra nel cartellone del Festival Mozart a Verona, giunto alla quinta edizione. L'allestimento, coprodotto fra i teatri di OperaLombardia, il Verdi di Trieste e la statunitense Opera Carolina, approda a Verona con la sua carica visionaria, onirica e fiabesca, come uscita dall'oriente magico delle Mille e una notte. Sul palcoscenico il basso Alexander Vinogradov interpreta il saggio Sarastro, la coppia destinata ad amarsi e incontrarsi è composta dal tenore Matteo Mezzaro (Tamino) e dal soprano Gilda Fiume (Pamina) e la temibile Regina della Notte è interpretata da Anna Siminska al suo esordio veronese. Sarà una prima volta anche per la giovane coppia comica Papageno-Papagena, affidata a Michele Patti e Giulia Bolcato.

L'orchestra della Fondazione Arena di Verona e il coro preparato da Roberto Gabbiani saranno diretti dal maestro Gianna Fratta, molto apprezzata nelle ultime stagioni al Teatro Filarmonico.



