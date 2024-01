Carnevale di Venezia dedicato a Marco Polo guarda 'Ad Oriente'

Si intitola 'Ad Oriente' ed è dedicata al viaggio "mirabolante" di Marco Polo in Cina l'edizione 2024 del Carnevale di Venezia, che si terrà in maniera diffusa in tutto il territorio metropolitano dal 27 gennaio al 13 febbraio. La manifestazione è stata presentata a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare.

"Mettiamo in scena un viaggio mirabolante - ha spiegato il direttore artistico, Massimo Checchetto - perché lo è stato davvero e lo sarà per tutti noi. Affronteremo il percorso di un giovane Marco Polo, che prima della partenza sogna, vede, ha i timori di un ragazzo e interpreta questo viaggio con la fantasia di un uomo del Medioevo".

I festeggiamenti inizieranno ufficialmente domenica 28, con il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, capitanate dalla "Pantegana" di cartapesta. I vogatori in costume si raduneranno a Punta della Dogana e raggiungeranno la zona di Rialto, dove una coreografia di colori avvolgerà il Ponte, prima di una grande festa in Erbaria.

Grande protagonista nella quotidianità sarà poi il 'Carnival Street Show' con i migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie: saranno coinvolti 200 artisti, per un totale di oltre mille spettacoli.

Non mancheranno altri appuntamenti tradizionali come la selezione delle 12 "Marie" e le feste e gli spettacoli in Arsenale, quest'anno intitolati 'Terra Incognita'.

"Vogliamo che il Carnevale sia un momento di gioia, anche per i bambini - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro -. Per questo abbiamo pensato alle periferie, che per tanti anni non sono state valorizzate. C'è attenzione verso tutti i cittadini metropolitani, con la valorizzazione di associazioni e tutti quelli che ci credono", ha concluso.

