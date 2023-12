Per la Zona logistica speciale in Veneto "siamo in dirittura d'arrivo, è questione di pochi giorni". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un incontro nella sede di Confindustria a Rovigo.

"È notizia di stamattina - ha aggiunto Tajani -. Ho sempre avuto battaglie con la burocrazia, quella italiana è uno scherzo in confronto a quella europea", ha concluso.



