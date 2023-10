In Veneto al via progetto formativo sul riciclo del vetro

Sensibilizzare i giovani veneti sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi in vetro, per superare il tasso di riciclo dell'80,8%, record nazionale registrato nel 2022. È l'obiettivo del piano di attività formative lanciato dal Consorzio per il recupero del vetro (CoReVe) che coinvolgerà per la prima volta l'intero sistema scolastico del veneto.

"CoReVe per le scuole - Il Circolo del Vetro" è un programma caratterizzato da progetti e iniziative educative diversificate, che il Consorzio per il recupero del vetro ha voluto strutturare per gli studenti di tutte le età e per i rispettivi docenti, con l'obiettivo di coinvolgerli in una sfida per l'economia circolare, il cui successo passa necessariamente per una maggiore consapevolezza e conoscenza delle regole.

In Veneto saranno chiamate a partecipare oltre 4.800 scuole di ogni ordine e grado. La regione nel 2022 ha visto ogni cittadino raccogliere e avviare al riciclo 49,7 chilogrammi di vetro, in crescita rispetto ai 46,4 registrati nel 2021, superiore alla media delle regioni del Nord, che si fermano a 48,9.

Per i docenti, CoReVe mette a disposizione la nuova versione dei kit unplugged e digitali, realizzati con H-Farm, progettati per essere utilizzati in modo autonomo nella costruzione di lezioni di circa un'ora, dedicate alla sostenibilità del vetro, materiale "immortale" in quanto riciclabile infinite volte. I kit sono scaricabili gratuitamente dal sito di CoReVe e prevedono contenuti diversi in base al ciclo scolastico di riferimento.

Gli alunni delle scuole superiori saranno chiamati alla sfida dello "StartUp Lab", un percorso di 4 ore di lezione in presenza durante l'orario scolastico, per generare idee e sviluppare prodotti innovativi sull'importanza del riciclo del vetro e sui benefici derivanti dalla sua economia circolare. Gli studenti del triennio potranno certificare le ore di progettazione come 30 ore Pcto, mentre i componenti delle tre squadre finaliste potranno certificare l'equivalente di 50 ore. Lo Startup Lab si concluderà con una demo night in programma a maggio 2024.





