Luca Cerizza curatore Padiglione Italia a Biennale Arte

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il sottosegretario delegato per l'arte e per l'architettura contemporanea Vittorio Sgarbi hanno convenuto di nominare curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia Luca Cerizza, che lavorerà in stretto contatto con il nuovo direttore generale Angelo Piero Cappello.

Sgarbi ha valutato con il ministro la proposta, "difficilmente comprensibile", del progetto per il Padiglione Italia che "ruota attorno al tema della costruzione di comunità attraverso l'invito all'ascolto dell'altro" ed intende quindi "avere chiarimenti dal curatore Cerizza" ma annuncia che "il commissario Angelo Piero Cappello lavorerà a un progetto della nuova direzione generale di approfondimento della conoscenza del fumetto italiano e dei grandi illustratori, in collaborazione con Igort". "Il Ministero - spiega Sgarbi - intende potenziare l'attività del Padiglione attraverso la varietà dei generi artistici indipendentemente dalla scelta di un artista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA